عمليات نوعية لسرايا القدس في مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وأسرى وغنائم (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس الفلسطينية مقاطع فيديو يتضمن مشاهد لمعارك حقيقة واشتباكات مع الإسرائيليين ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأظهرت المشاهد عربات سرايا القدس وهي تتحرك باتجاه المواقع الإسرائيلية واشتباكات وإطلاق نار.

كما ظهر في الفيديو استهداف وإصابات للآليات والجرافات الإسرائيلية ومنها ما كان يحترق بعد أن اجتاز عناصر سرايا القدس الحواجز الإسمنتية وجدران الشبك الحديدية.

كما ظهر اقتحام لمستوطنات إسرائيلية وأسر عدد من الإسرائيليين فضلا عن اغتنام عربات عسكرية ومنها مجهز بمعدات وأجهزة اتصالات متطورة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع الى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 آخرين، جراء التصعيد الإسرائيلي.

ويأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق آلاف الصورايخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي

كما شهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيرز الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

المصدر: RT