الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 232 قتيلا ونحو 1700 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء السبت ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع الى 232 قتيلا وإصابة نحو 1700 آخرين، جراء التصعيد الإسرائيلي.

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وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "إجمالي عدد الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيدا و1697 جريحا بإصابات متفاوتة".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم السبت تعامل طواقمه مع 51 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: أ ف ب