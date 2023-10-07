إسماعيل هنية: حذرنا كل العالم من إطلاق عبث المستوطنين بالمسجد الأقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الفلسطينيين على موعد مع النصر العظيم من على جبهة غزة، مشيرا إلى أن الحركة حذرت كل العالم من إطلاق عبث المستوطنين بالمسجد الأقصى.

وقال هنية إن حماس تخوض المعركة مع كل فصائل المقاومة وأبطال الشعب الفلسطيني.

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وأضاف هنية في بيان: "نرى مشاهد البطولة من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصنعوا بوابة النصر العظيم لشعبنا وأمتنا".

وأردف: "غزة أرض البطولة والعزة والتضحية التي تزيح عن الأمة عار التطبيع".

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الفلسطينيين على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة. مذكرا بأنه "حذرنا كل العالم من حكومة الاحتلال الفاشية التي أطلقت العنان للمستوطنين للعبث بالمسجد الأقصى".

وفي صباح اليوم السبت، أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وأن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

ولفت القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس، إلى أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق وأن حذرنا العدو من قبل، لكنه دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، وهو ينتهك حريات حقوق الأسرى، والمستوطنون يعربدون ويسرقون ممتلكات المواطنين".

المصدر: RT