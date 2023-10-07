غزة.. "قوات الشهيد عمر القاسم" تعلن ارتقاء ثلاثة من مقاتليها في عملية "طوفان الأقصى" (صور)

زفت كتائب المقاومة الوطنية "قوات الشهيد عمر القاسم"، ثلاثة من مقاتليها ارتقوا خلال اقتحامهم أراضي الداخل الفلسطيني صباح اليوم السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأعلنت "قوات الشهيد عمر القاسم" التابعة لكتائب المقاومة الوطنية عن ارتقاء 3 مقاتلين تابعين لها،

الإعلام العسكري في "قوات الشهيد عمر القاسم" التابعة لكتائب المقاومة الوطنية

وقالت في بيان الإعلام العسكري: استشهاد اسماعيل أحمد سكافي الذي استشهد خلال عملية اقتحام الأراضي المحتلة عام 1948 ضمن عملية "طوفان الأقصى".

الإعلام العسكري في "قوات الشهيد عمر القاسم" التابعة لكتائب المقاومة الوطنية

كما نعت كتائب المقاومة الوطنية إلى جانب سكافي كل من سراج كامل جمال نصر، ولؤي حسام محمد عقل.

الإعلام العسكري في "قوات الشهيد عمر القاسم" التابعة لكتائب المقاومة الوطنية

هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت من قطاع غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف (غزة)، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وقد أعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة. داعيا الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

المصدر: RT