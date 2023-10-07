إطلاق عشرات الصواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع ومحيط تل أبيب  

أفاد مراسلو RT، اليوم السبت، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأشاروا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع وحتى في محيط تل أبيب.

وأكد مراسلنا سماع أصوات انفجارات متتالية في غزة ناتجة عن محاولة اعتراض القبة الحديدية صواريخ عدة.

وأظهرت الصور لحظة إطلاق الصورايخ من القطاع.

RT

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إن "عشرات صافرات الإنذار تدوي في جنوب ووسط البلاد، والتفاصيل قيد الفحص".

وأفاد مراسلنا بأنه تم تعليق الدوام الدراسي في مدارس قطاع غزة.

وبينما أفاد مراسلنا في القطاع بأن مئات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة ووسط إسرائيل، قالت مراسلتنا في إسرائيل إن أصوات انفجارات كثيرة تسمع في سماء تل أبيب.

كذلك دوت صافرات الإنذار في "بيت شيمش" قرب القدس، وفي محيط سجني رامون ونفحة في صحراء النقب.

وأصدرت "الجبهة الداخلية في غزة" بيانا، دعت فيه "المواطنين والنشطاء إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تناقل أي تحليلات، وإتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ".

إلى ذلك، أفادت مراسلتنا بسقوط مباشر للصواريخ على أبنية سكنية حتى في وسط إسرائيل مع عدم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، مشيرة إلى أنه تم فتح الملاجىء في عدة بلديات إسرائيلية.

وقال مراسلنا إن أحد الصواريخ أصاب مبنى مباشرة في عسقلان.

في غضون ذلك، أطلقت البحرية الإسرائيلية النار تجاه قارب مشتبه على شاطئ غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في النصف الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر قيادة الجبهة الداخلية".

وأفادت مراسلتنا بأن تمت الدعوة إلى مشاورات أمنية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".

ونقل مراسلنا عن مصادر محلية قولها إن "المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في عدة نقاط على الحدود الشرقية لقطاع غزة".

ولفت إلى أنه جرى إطلاق عدد من صواريخ الكورنيت صوب موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، تزامنا مع اقتحام فلسطينيين للمنطقة، في وقت تحدثت مراسلة RT في إسرائيل عن تخوف من محاولات تسلل بحري أو بري لمسلحين من غزة.

وأكد مراسلنا مقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف غزة مطالبون بالبقاء في المنازل بسبب خشية من وقوع حادث أمني، وتحدثت إذاعة الجيش عن عملية تسلل من قطاع غزة.

يتبع..