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الجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في حماس حتى النصر

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ

أخبار العالم العربي

القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية
Globallookpress
كتائب القسام
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أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

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وقال الضيف إنه "اليوم يتفجر غضب الأقصى، وغضب أمتنا، ومجاهدونا الأبرار هذا يومكم لتفهموا العدو أنه قد انتهى زمنه.. نفذوا هجماتكم على المستوطنات بكل ما يتاح لكم من وسائل وأدوات".

وأضاف أنه "بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، فقد آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

ودعا الضيف "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع مقاومة فلسطين".

وقال: "اليوم كل من عنده بندقية ليخرجها، هذا أوانها، وليخرج كل منكم بشاحنته أو سيارته أو بلطته، اليوم يفتح التاريخ أنصع وأشرف صفحاته".

ولفت القائد العام للقسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر بحق المدنيين، وسبق وأن حذرنا العدو من قبل، لكنه دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، وهو ينتهك حريات حقوق الأسرى، والمستوطنون يعربدون ويسرقون ممتلكات المواطنين".

وقال: "أطلقنا خلال نصف ساعة 5 آلاف صاروخ تجاه مستوطنات ومدن العدو، وندعو شباب الضفة لكنس الاحتلال من أراضيهم.. فلنشعل الأرض لهيبا دفاعا عن الأقصى".

المصدر: RT

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