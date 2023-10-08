وصول تعزيزات عسكرية ثقيلة بينها دبابات إلى قطاع غزة

أفادت مراسلتنا، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل الدفع بتعزيزات عسكرية ثقيلة بأعداد ضخمة بينها دبابات إلى منطقة غلاف غزة.

وتظهر لقطات خاصة لـ RT، عملية نقل دبابات إلى منطقة الحدود مع غزة، في خضم الاشتباكات المستمرة مع المقاتلين الفلسطينيين الذي نجحوا باختراق الحدود واقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية صباح أمس السبت.

وفي الجانب الآخر، لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة على أهداف داخل قطاع غزة، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 4 بنايات سكنية متعددة الطوابق، وعدد من المنازل في جميع أنحاء قطاع غزة، ما تسبب في مقتل 572 فلسطينيا وإصابة المئات.

وأطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح يوم أمس السبت 7 أكتوبر 2023، عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT