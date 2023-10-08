الجيش الإسرائيلي يرصد 29 ثغرة في السياج الفاصل مع قطاع غزة

رصد الجيش الإسرائيلي 29 ثعرة في السياج الفاصل مع قطاع غزة، وتم نشر قوات إضافية لمنع عمليات التسلل المتكررة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، نقلا عن مصادر.

وقالت الصحيفة: "في المجموع، تم العثور على 29 ثغرة على طول السياج الحدودي، معظمها لم يتم سدها بعد، وتم نشر قوات إضافية لمنع المزيد من عمليات الاختراق".

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن مقاتلي حماس اخترقوا الحدود مع غزة يوم السبت دون أن يتم اكتشافهم في مكان واحد فقط، حيث أبلغ مراقبون عن سيارة تعبر السياج الحدودي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن غارات إسرائيلية مكثفة وضخمة استهدفت بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية مناطق بلدة بيت حانون بواسطة الطائرات الحربية والطائرات المسيرة والقذائف المدفعية.

المصدر: RT