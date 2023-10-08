مشاهد جديدة لعمليات اقتحام قوات "سرايا القدس" لعدد من مستوطنات غلاف غزة

أظهرت مشاهد اقتحام قوات النخبة في سرايا القدس لعدد من مستوطنات غلاف غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"

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أظهر مقطع فيديو نشر في وقت سابق، مشاهد آثار المعارك بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية من مستوطنة ريعيم في غلاف غزة.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT