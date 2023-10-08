مشاهد تعرض للمرة الأولى تظهر آثار المعارك في غلاف غزة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى، مشاهد آثار المعارك بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية من مستوطنة ريعيم في غلاف غزة.

إقرأ المزيد

يتبع..