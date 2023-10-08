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مراسلتنا: السلطات الإسرائيلية تغلق كل المعابر وتمنع دخول وخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية

مشاهد تعرض للمرة الأولى تظهر آثار المعارك في غلاف غزة (فيديو)

أخبار العالم

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أظهر مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى، مشاهد آثار المعارك بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية من مستوطنة ريعيم في غلاف غزة.

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يتبع..

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