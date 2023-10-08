مشاهد تعرض للمرة الأولى تظهر آثار المعارك في غلاف غزة (فيديو)

تاريخ النشر:08.10.2023 | 06:46 GMT |
آخر تحديث:08.10.2023 | 07:02 GMT | أخبار العالم
أظهر مقطع فيديو ينشر للمرة الأولى، مشاهد آثار المعارك بين مقاتلي كتائب القسام والقوات الإسرائيلية من مستوطنة ريعيم في غلاف غزة.
يتبع..
مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.
أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة.
دانت دول غربية، اليوم السبت، الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، إثر إعلان حركة حماس عن بدء عملية "طوفان الأقصى".
قدم الأزهر الشريف تعازيه لما وصفه بـ"العالم الصامت" عن ضحايا فلسطين الأبرياء، محييا صمود الفلسطينيين وداعيا الله أن يلهمهم الصمود بوجه "طغيان الصهاينة وصمت المجتمع الدولي".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت إن القوات الإسرائيلية متخوفة من وقوع هجمات من لبنان أو سوريا، في حال وجود جماعات فلسطينية نشطة هناك.
أعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
أفادت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 100 إسرائيلي قتلوا في الهجوم الواسع لكتائب القسام التابعة لحركة حماس منذ ساعات الصباح اليوم السبت.
نشرت حسابات وهمية وحسابات غير معتمدة تدوينات على منصة "X" (تويتر سابقا) تفيد بأنه تم نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من عملية "طوفان الأقصى".
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء والجرحى اليوم السبت بلغ 198 شهيدا و1610 إصابة بجراح مختلفة.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا دعت فيه للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحماية المدنيين، وضبط النفس.
نشرت حركة حماس لقطات لجنود إسرائيليين قام عناصر كتائب عز الدين القسام بأسرهم خلال الهجوم الواسع على مستوطنات غلاف غزة صباح اليوم.
استبعد الباحث أحمد رفعت أن يكون ما يجري منذ الصباح قرارا انفعاليا غاضبا جراء اقتحام الأقصى أو الاعتداء على المصلين، مؤكدا أن مثل هذه العملية لا تقل فترة الاستعداد لها عن عام.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".
أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مسبوق، ومن غير المرجح أن يتم حل الوضع "خلال الأيام المقبلة".
نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام مقطع فيديو يوثق اقتحام موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت صباح اليوم السبت.
دعم أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم السبت.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو يوم السبت، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب.
قالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في القدس ستيفاني هاليت، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وتدين إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب حماس على المدنيين الإسرائيليين".
قال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر يوم الأحد إن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.
أظهرت مقاطع فيديو، اليوم السبت، مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنجح باقتحام مستوطنة سديروت المتاخمة لقطاع غزة.
أظهر مقطع فيديو حالة الهلع والخوف والهروب الجماعي لدى مئات المستوطنين من مستوطنات غلاف قطاع غزة مع بدء سقوط الصواريخ من القطاع ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس.
في أول تعليق لحزب الله اللبناني على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس اليوم السبت، أكد أن "قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة الفلسطينية.
عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الأموال الأمريكية ساعدت حركة "حماس" على مهاجمة إسرائيل.، مشيرا إلى أنها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على حد وصفه.
نشرت الصفحات الرسمية للرئاسة السورية، اليوم السبت، صورة بعنوان "طوفان الأقصى" تظهر خارطة فلسطين والمسجد الأقصى والعلم الفلسطيني.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هجوما غير عادي وقع عند معبر إيرز من الجانب الإسرائيلي.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين تم أسرهم على يد كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس.
أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "قلقها الشديد" إزاء تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
"كان من الأفضل للولايات المتحدة الانخراط بشكل أكثر نشاطا في التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية وليس مساعدة النازيين الجدد وتأليب دولتين شقيقتين- روسيا وأوكرانيا ضد بعضهما البعض".
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه على إسرائيل أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل، بعد قصفها لبرج فلسطين وسط مدينة غزة.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".
أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن حركة حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما تدور اشتباكات في 7 مواقع على الأقل في مستوطنات غلاف غزة.
دعا جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لوقف التصعيد الفلسطيني ــ الإسرائيلي "فورا"، وحماية المدنيين الأبرياء.
أفاد موقع والا العبري بأن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصالات بقائد وحدة متواجدة على الحدود مع قطاع غزة، في حين تشهد المواجهة وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، في كلمة صوتية فجر الأحد، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو.
حذرت مصر من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن ممثل للشرطة الإسرائيلية أن ما يصل إلى 300 مقاتل من حركة "حماس" الفلسطينية تسللوا إلى المناطق الحدودية مع إسرائيل.
أفادت تقارير عبرية، مساء يوم السبت، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الهجوم على إسرائيل حدث بسبب النظر إلى الولايات المتحدة كبلد ضعيف في ظل وجود رئيس ضعيف مثل جو بايدن، حسب تعبيره.
أعلنت كتائب "الشهيد عز الدين القسام" في بيان لها تطويرها الهجوم على عدد من الأهداف الإسرائيلية خارج فرقة غزة منها أوفاكيم، نتيفوت، ومشمار هنيغف، كما تخوض مواجهات في بئيري وسديروت.
بثت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس لقطات لاستهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين بواسطة طائرة وصفتها بـ"العامودية".
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول وقوع زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية في مطب إسرائيل.
ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء السبت مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق الأضرار التي لحقت بتل أبيب جراء قصف كتائب القسام الأخير، ردا على قصف البرج السكني وسط غزة.
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".
أعلنت حركة حماس عن وجود ضباط كبار ضمن الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم كتائب القسام صباح اليوم.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام تنفيذ هجوم منسق على أكثر من 50 موقعا إسرائيليا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.
أعلن الجيش الإسرائيلي ليل السبت مقتل قائد لواء ناحال في القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات على حدود قطاع غزة.
أظهر مقطع فيديو عودة مقاتلين إلى غزة ومعهم أولى غنائمهم بعد ساعات من إعلان بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويظهر المقطع مقاتلين على متن مركبة هامر إسرائيلية وسط فرحة الفلسطينيين.
استهدفت كتائب القسام في وقت متأخر من مساء السبت، عربة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي الصنع، شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.
نشر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر، أحمد الطنطاوي، مقطع فيديو على منصة "X" يوم الجمعة، وجه من خلاله رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين جراء سقوط آلاف الصواريخ من قطاع غزة على منطقة النقب جنوب إسرائيل.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بهدم مركز شرطة إسرائيلي بعد فشله باقتحامه بسبب تحصن فلسطينيين بداخله.
أظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت، مجموعة راجلة من المقاومين الفلسطينيين تقتحم مستوطنة بئيري شرق قطاع غزة، فيما فر مئات المستوطنين جماعيا من منازلهم.
أظهرت لقطات فيديو دمارا كبيرا لحق بأحد المباني في مدينة تل أبيب نتيجة استهدافه بصاروخ فلسطيني.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول تعليق على الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، إلى ضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حالة الطوارئ في إسرائيل على خلفية الهجوم الواسع وغير المسبوق لكتائب القسام التابعة لحركة حماس ضد أهداف إسرائيلية.
نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس فيديو لتدمير الدبابة الإسرائيلية "ميركافا Mk4" على تخوم قطاع غزة.
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسميا، أسر عدد من الجنود الإسرائيليين على خلفية انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
دعا نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، إلى تعويم الجنيه المصري مشيرا إلى أن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".
أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا رسميا، عبرت من خلاله عن قلقها إزاء أعمال "العنف والتوتر" في إسرائيل وفلسطين.
أفاد مراسلو RT، اليوم السبت، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأشاروا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع وحتى في محيط تل أبيب.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 20 موقعا لا يزال القتال فيها مستمرا داخل إسرائيل بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية.
نقل مراسلنا في قطاع غزة مقطع فيديو يظهر تمكن مقاتلين فلسطينيين من اقتحام مستوطنات في غلاف قطاع غزة واشتباكات مسلحة وجها لوجه وحرب شوارع مع جنود إسرائيليين.
أفادت الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري يجري اتصالات مع مسؤولين دوليين، بينهم رأس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
قالت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، إن 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين خلال الهجوم على مستوطنات محيط غزة.
قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ اليوم السبت إن إيران تقف وراء الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.
قال كلايتون موريس، مقدم برنامج Redacted News، إن حلف الناتو ساهم في الانخفاض الكبير في عدد السكان في أوكرانيا خلال النزاع.
شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلا غير مسبوق تجاوبا مع ما وصفوه بالبطولات الفلسطينية الرائعة والتي فاجأت الرأي العام في مصر والعالم.
أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط أكثر من 40 قتيلا إسرائيليا وقرابة 800 جريح على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت حركة حماس عن بدئها فجر اليوم السبت.
استهدفت كتائب القسام اليوم السبت رشاشا إسرائيليا "يرى ويطلق" شرق قطاع غزة باستخدام طائرة عمودية "مسيرة" ضمن معركة "طوفان الأقصى".
أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأنه تم إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية وجهتها "كتائب القسام" صوب تل أبيب.
أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. بحثا خلاله الوضع في غزة.
أفادت الشرطة الإسرائيلية بأن مقاتلين من كتائب القسام يتحصنون مع رهائن في منزل في منطقة أوفاكيم غربي بئر السبع والتي تقع خارج غلاف غزة في عمق إسرائيل.
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى تصريحاته الخاصة لـ RT، أن القيادة المصرية تتحرك بأعلى المستويات على خلفية عملية "طوفان الأقصى".
أفادت قناة 12 الإسرائيلية، السبت، بأن مقاتلين تابعين لحركة حماس سيطروا على عدد من مستوطنات غلاف غزة.
علق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على "الهجوم المفاجئ" ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها "أخبار فظيعة"، مؤكدا على ما قال إنه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" والذي أيضا "لا يمكن إنكاره".
قال العسكري الأوكراني ألكسندر سولونكو، إن الجيش الروسي يصد كل محاولات القوات الأوكرانية لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق ومن المستحيل عبور حقول الألغام.
انتشر مقطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن مقاتلين فلسطينيين استولوا على 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا وناقلة جند مدرعة من طراز نامر.
نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس الفلسطينية مقاطع فيديو يتضمن مشاهد لمعارك حقيقة واشتباكات مع الإسرائيليين ضمن عملية "طوفان الأقصى".
سوت غارة جوية إسرائيلية مبنى شاهقا بالأرض في وسط مدينة غزة اليوم السبت بعد أن تعهدت إسرائيل برد على هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إن دخول إسرائيل إلى غزة برا هو السيناريو المفضل للمقاومة، مضيفا أن عددا كبيرا من الأسرى الإسرائيليين وقعوا في قبضة المقاومة
أكد استخباراتي كبير في كلية الدفاع النرويجية أن القتال في أوكرانيا أدى إلى استنفاد مخزونات الأسلحة في الغرب، مما أجبر معظم الدول على عدم كشف كمية الأسلحة التي ترسلها إلى كييف.
قالت "قناة 13" العبرية مساء يوم السبت، إن أنباء وردت تفيد بفرار مقاتل "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس والذي تمت محاصرته داخل مركز شرطة سديروت.
كشف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء المصري محمد الغباري، دوافع إقامة جنازة عسكرية لأشرف مروان.
أكد أستاذ التاريخ المصري الدكتور أحمد السيد الصاوي لـRT أن المعركة التي بدأتها كتائب القسام وكانت زلزالا حقيقيا، في بدايتها، حققت نجاحا قويا ونقلت المعركة لقلب العمق الإسـرائيلي.
أطلقت كتائب القسام رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي، ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.
كشفت نتائج تحقيق صحفي أجرته وسائل إعلام أوروبية تورط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مساعدة شركة "نيكسا" الفرنسية المتخصصة في برمجيات التجسس على بيع منتجاتها لعدد من الدول.
أفادت صحيفة Business Insider أن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، لكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، يوم السبت، مشاهد لمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم التي مهدت الضربة الافتتاحية لـ"طوفان الأقصى".
أفاد مراسلنا في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الاثناء سلسلة غارات متتالية على قطاع غزة وسط أصوات انفجارات ضخمة في عدة أماكن.
أفادت مراسلة RT اليوم السبت بأن الاشتباكات العنيفة لا تزال مستمرة في سديروت بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.
أبدى مهاجم الأهلي السابق والعربي القطري الحالي، النجم السوري عمر السومة، سعادته بفوز "الراقي" على جاره الاتحاد في ديربي جدة، أمس الجمعة في قمة المرحلة التاسعة من الدوري السعودي.
أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه "من المبكر جدا القول" إذا كانت إيران "متورطة مباشرة" في الهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن ليس لديها حاليا "أي مؤشر" على ذلك.
اضطر المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لتغيير مركزه والتحول لحارس مرمى، في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه ميلان ضد جنوى بالدوري الإيطالي بعد طرد زميله الحارس مايك ماينان.
قالت الخارجية المصرية السبت إن مصر والأردن يعربان عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث.
عجت مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية بمجموعة صور توثق الدمار الذي خلفه استهداف القوات الإسرائيلية اليوم السبت لبرج فلسطين السكني في قطاع غزة.
صرح ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي بأن روسيا في اتصالاتها مع إسرائيل وفلسطين، تدعو الجانبين إلى وقف فوري لإطلاق النار.
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