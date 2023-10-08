إسرائيل.. حالة هلع بين المواطنين تفرغ رفوف المتاجر من السلع الغذائية ـ فيديو

انتشرت حالة هلع كبيرة بين الإسرائيليين عقب انطلاق معركة "طوفان الأقصى" ما تسبب بخلو رفوف المتاجر من السلع والمواد الغذائية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية من أحد المتاجر في تل أبيب، افتقاره لأهم السلع الغذائية.

ووفقا للوكالة بدأ سكان تل أبيب في شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة من المتاجر عقب إطلاق حركة حماس معركة "طوفان الأقصى"، حيث اختفت البضائع الأساسية كالخبز والحليب والبيض والحبوب من رفوف المتاجر.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض المتاجر عمدت إلى بيع البضائع بشكل مجزأ، بحيث لا يحصل أي مشتر على أكثر من علبة حليب واحدة، أو أكثر من طبق بيض.

وبحسب الوكالة فقد اتفق جميع موظفي المتجر الذين تمت مقابلتهم على أن الناس كانوا يشعرون بالذعر، والذي تم بدا عن طريق الإقبال المهول على شراء البضائع والمواد الغذائية تحسبا للمستقبل.

وأشار موظفو المتجر إلى أن أكثر المنتجات الغذائية التي يتم التركيز على شرائها هي الخبز والبيض والحليب والماء والمعكرونة والأرز، إلى جانب الخضروات.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: نوفوستي