أول رد في مصر على إضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لإضاءة برج القاهرة بعلم فلسطين تضامنا مع الفلسطينيين بسبب الأحداث الأخيرة.

ومن جهته، كشف مصدر بإدارة برج القاهرة لموقع القاهرة 24، حقيقة الصور المتداولة، معلقًا: الصور عارية من الصحة وجميعها مفبركة بالفوتوشوب.

وأشار المصدر، إلى أن إضاءة برج القاهرة تأتي بتعليمات من الجهات المختصة، وتعتبر هذه الصور ليست الأولى من نوعها فهناك صور مختلفة لإضاءة البرج بأعلام مختلفة.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT