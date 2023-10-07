لافروف وشكري يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله دور مجلس الأمن في وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد، والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

المصدر: RT