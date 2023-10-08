بالفيديو.. اقتحام كتائب أبو علي مصطفى لمواقع إسرائيلية عسكرية شرق خانيونس

نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مقاطع فيديو إضافية توثق اقتحامات مقاتليها للمواقع الإسرائيلية العسكرية شرق خانيونس.

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يأتي ذلك، بينما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في مستوطنات غلاف غزة.

وأصدرت كتائب القسام البلاغ العسكري الثالث وجاء فيه:

"لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: RT