مراسل RT: "كتائب القسام" تقصف مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية ردا على قصف غزة (فيديو)

قال مراسل RT إن "كتائب القسام" قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل المتواصل للبيوت المدنية في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن انفجارات عنيفة هزت تل أبيب.

وأشارت إلى صفارات الإنذار دوت في جميع المدن الفلسطينية وعلى رأسها تل أبيب.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن صفارات الإنذار دوت في عسقلان ردا على استهداف البيوت الآمنة في غزة.

وأفادت بأن "كتائب القسام" وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان بـ100 صاروخ ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وأطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 413 قتيلا وإصابة حوالي 2300 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أحصت إلى حد الآن مصرع 659 إسرائيليا وإصابة أكثر من 2100 آخرين في عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT