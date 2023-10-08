قناة عبرية: العثور على 260 جثة في موقع إقامة مهرجان موسيقي بجنوب إسرائيل

كشفت قناة i24 الإسرائيلية نقلا عن منظمة زاكا الطبية عن العثور على ما لا يقل عن 260 جثة تعود لجمهور مهرجان الموسيقى أقيم في جنوب إسرائيل.

وأفادت القناة في تقرير: "أعلنت خدمة زاكا الطبية عن العثور على 260 جثة في موقع مهرجان صحراوي هاجمه مقاتلو حماس صباح السبت".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم السبت، عن انطلاق عملية طوفان الأقصى العسكرية ضد إسرائيل.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب موجه للإسرائيليين، إن البلاد دخلت في حالة حرب، وقال إنه أمر بتعبئة واسعة النطاق في صفوف جنود الاحتياط.

من جهته، جدد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعوة روسيا لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: ريا نوفوستي