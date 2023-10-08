الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة "الشبح"

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد روي ليفي قائد وحدة النخبة متعددة الأبعاد، المعروفة باسم وحدة "الشبح" الإسرائيلية، أثناء اشتباكات مع عناصر "حماس" في غلاف غزة، أمس السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" إن ليفي قاد وحدته وكان أول من دخل المعركة في كيبوتس رعيم، "من أجل إنقاذ المواطنين المحاصرين في منازلهم".

Live update: IDF says commander of elite ‘Ghost’ unit among those killed in battles https://t.co/SABSJoyD9e — TOI ALERTS (@TOIAlerts) October 8, 2023

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وحتى الآن سمحت السلطات الإسرائلية بنشر أسماء 44 عسكريا، بينهم ظباط كبار، و30 شرطيا قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس"، منذ أمس السبت.

المصدر: "ذا تايمز أوف إسرائيل"