إعلام عبري: الحكومة الإسرائيلية توقف جلستها بسبب رشقة صاروخية كبرى وجهتها "القسام" صوب تل أبيب

أفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأنه تم إيقاف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية وجهتها "كتائب القسام" صوب تل أبيب.

وأطلقت "كتائب القسام" رشقات صاروخية من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي، ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة.

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وقال الجناح العسكري لحركة حماس "ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة، وجّهت كتائب القسام ضربة صاروخية كبيرة بـ 150 صاروخا صوب تل أبيب".

وأفاد مراسل RT بأن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني إياد البزم، تدمير الطائرات الإسرائيلية لعمارة الهاشم السكنية شمال قطاع غزة.

وأوضح البزم أن عمارة الهاشم السكنية تضم 15 وحدة سكنية، تشرد جميع سكانها جراء القصف.

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي الساعات الأولى من المعركة نفذ الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

إلى ذلك، اعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية