مشاهد توثق الأضرار التي لحقت بتل أبيب جراء القصف الأخير (فيديو)

انتشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، توثق الأضرار التي لحقت بتل أبيب جراء قصف كتائب القسام الأخير، ردا على قصف البرج السكني وسط غزة.

وتظهر المقاطع دمارا وحرائق في شوارع المدينة، بالإضافة إلى أضرار بالغة في المباني المجاورة، وأصوات سيارات الإطفاء والإسعاف تدوي في المحيط.

يذكر أن كتائب القسام كانت قد أطلقت رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي، ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة.

وأشار مراسل RT إلى أنه "ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.. كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخا صوب تل أبيب".

المصدر: RT