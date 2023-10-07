رشقات صواريخ تنطلق من مختلف مناطق غزة باتجاه تل أبيب ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة (فيديو)

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أطلقت كتائب القسام رشقات صواريخ من مختلف مناطق غزة باتجاه العمق الإسرائيلي، ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة

وأشار مراسل RT إلى أنه "ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.. كتائب القسام توجّه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخا صوب تل أبيب".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني إياد البزم، تدمير الطائرات الإسرائيلية لعمارة الهاشم السكنية شمال قطاع غزة.

وأوضح البزم أن عمارة الهاشم السكنية تضم 15 وحدة سكنية، تشرد جميع سكانها جراء القصف.

المصدر: RT