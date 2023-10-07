احتفالات في بغداد وذبح الأضاحي دعما لعملية "طوفان الأقصى" (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن العاصمة بغداد شهدت احتفالات ومسيرات بعضها لفصائل شيعية مسلحة دعما لعملية "طوفان الأقصى".

وذكر مراسلنا أن الأعلام العراقية والفلسطينية وعلم كتائب حزب الله وصورة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله علت بعض العجلات المشاركة في المسيرات.

وأضاف أن المحتفلين والداعمين لعملية "طوفان الأقصى" ذبحوا الأضاحي في ساحة التحرير وسط بغداد دعما للعملية.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

وأفاد مراسلو RT بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأشاروا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع وحتى في محيط تل أبيب.

ودوت صافرات الإنذار في "بيت شيمش" قرب القدس، وفي محيط سجني رامون ونفحة في صحراء النقب، وعدة مناطق في محيط قطاع غزة.

المصدر: RT