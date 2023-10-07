"كتائب المقاومة الوطنية" تعلن استمرار اشتباكات عناصرها مع الجيش الإسرائيلي داخل أراضي 48

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب المقاومة الوطنية" الفلسطينية، أبو خالد، يوم السبت، أن معركة "طوفان الأقصى" كشفت هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وضعف جيشها المهزوم.

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وقال أبو خالد في بيان رسمي اليوم: "إننا في كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) نسطر اليوم ملحمة بطولية لا مثيل لها، دفاعا عن شعبنا الفلسطيني ومقدساته، وتكشفت عن هشاشة منظومة العدو الأمنية والدفاعية وجيشه المهزوم".

وأضاف: "نؤكد أن مقاتلينا ما زالوا يخوضون إلى جانب رفاقهم من كافة الفصائل الفلسطينية، اشتباكات عنيفة في عدد من المواقع الصهيونية داخل أراضينا المحتلة عام 48، ضمن عملية "طوفان الأقصى" البطولية".

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT