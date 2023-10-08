مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة عن "طوفان الأقصى": 11 سبتمبر إسرائيلي

وعد مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان بتغيير نهج بلاده المتبع إزاء قطاع غزة، متوعدا في الوقت ذاته بالتدمير الكامل لـ"البنية التحتية الإرهابية" لحركة حماس.

وقال أردان في تصريح للصحفيين: "هذا هو 11 سبتمبر بالنسبة لإسرائيل. من الآن فصاعدا، لن يعود أي شيء كما كان عليه في السابق".

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وأضاف المندوب الإسرائيلي: "أعدكم. واليوم نقوم بتدمير هذا النموذج، ونغير الصيغة التي التزمنا بها لمدة 17 عاما، أي منذ انسحاب إسرائيل من جانب واحد من غزة".

وبحسب قوله، فإن "المجتمع الدولي حاول إعادة تأهيل غزة وقدّم مساعدات بعشرات مليارات الدولارات"ـ زاعما بأن "هذه الأموال لم تستخدم في بناء المدارس أو المستشفيات. وإنما استخدمت في الإرهاب".

وأردف قائلا: "لقد انتهى عصر الحوار العقلاني مع هؤلاء المتوحشين.. لقد حان الوقت لتدمير البنية التحتية الإرهابية لحماس، والقضاء عليها بالكامل، حتى لا تتكرّر مثل هذه الفظائع مرة أخرى". داعيا المجتمع الدولي إلى دعم إسرائيل.

وقبل ساعات من الآن، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والخيارات، بما في ذلك تنفيذ عملية برية واجتياح قطاع غزة.

وسبق ذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب إلى الأمة، مبينا أن البلاد في حالة حرب، وقال إنه أوعز بتعبئة الاحتياط على نطاق واسع.

بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "نوفوستي" أن روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: نوفوستي