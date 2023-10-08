تل أبيب: إسرائيل ما زالت عازمة على تطبيع العلاقات مع السعودية

أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن إسرائيل لا تزال عازمة على تطبيع العلاقات مع السعودية. على خلفية الاشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال إردان: "لا نرى أي سبب لإلغاء هذا الأمر من جدول الأعمال. نعتقد أن هناك دولا معتدلة في منطقتنا تريد تطبيع العلاقات والعيش في سلام. والسعودية هي بالتأكيد واحدة منها".

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وأضاف: "ما زلنا نريد ذلك وسنبذل كل ما في وسعنا للتعايش مع جيراننا".

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن المفاوضين السعوديين والإسرائيليين يتجهون نحو الخطوط العريضة للاتفاق.

وصرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أيضا أن الجانبين يتحركان نحو التوصل إلى اتفاق.

المصدر: نوفوستي