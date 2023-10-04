وزير إسرائيلي يتحدث من الرياض عن "علاقات مزدهرة" مع السعودية

أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، اليوم الأربعاء بـ"العلاقات المزدهرة" بين إسرائيل والسعودية خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للرياض خلال أقل من أسبوع.

ويرأس كرعي وفدا رسميا يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان، وممثلين عن وزارة الخارجية للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.

وقال كرعي خلال كلمته أمام مؤتمر البريد: "إننا نقدر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية، ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة" بين السعودية وإسرائيل.

وزار كرعي، معرض الكتاب في الرياض حيث تفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراة باللغة العبرية.

وتعود اللفافة البالغ طولها 40 مترا وعرضها 90 سم إلى القرن 16 ميلادياً والعاشر هجرياً، حسبما تقول بطاقتها التعريفية وهي مملوكة لمكتبة الملك فهد الوطنية.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس قد وصل في وقت سابق، إلى السعودية على رأس وفد إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية.

ومنذ أشهر، يتكاثر الحديث عن تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل، حيث أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن بلاده "تقترب" من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشددا على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

وقال ولي العهد السعودي إنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعقد اتفاق بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

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المصدر: أ ف ب