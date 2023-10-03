خلال أسبوع.. وزير إسرائيلي جديد يصل إلى السعودية

أفادت وسائل أعلام عبرية بأن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي وصل على رأس وفد إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي.

وذكرت قناة "I24" أن وزير الاتصالات الإسرائيلية شلومو كارعي وصل مساء الاثنين الى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد يشمل رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية دافيد بيطون، ونائب المدير العام لوزارة الاتصالات، رئيس ديوان الوزير والناطق باسمه، ومديرة العلاقات الخارجية، وممثلو إدارة البريد ووزارة الخارجية.

وحسب "I24"، سيشارك الوفد الذي حصل على رسالة تفويض موقعة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مؤتمر دولي يعقد في العاصمة الرياض من يوم الاثنين حتى الأربعاء، بمشاركة ممثلين من كافة أنحاء العالم.

وأشار الإعلام العبري إلى أن من المتوقع أن يلقي الوزير كارعي خلال مؤتمر "البريد العالمي" كلمة أمام وزراء الاتصالات وممثلين لكافة دول العالم.

.كما من المتوقع أن يجتمع كارعي مع السفير الأمريكي لدى السعودية، ووزير الاتصالات التركي وغيرهم.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس قد وصل الثلاثاء الماضي إلى السعودية على رأس وفد بلاده إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وكانت هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية.

وسبث لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان قال في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

بدوره، قال نتنياهو، الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.

المصدر: "I24"