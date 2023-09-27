وزير إسرائيلي يعلق على تجواله بشوارع الرياض ويكشف عن سياح سعوديين إلى إسرائيل

وصف وزير سياحة إسرائيل حاييم كاتس استقباله بالرياض بالحميمي والتجوال في شوارعها كأنه في تل أبيب، وعلق على قرب التطبيع مع السعودية بأن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور لعلاقة مستقرة".

اعتبر وزير السياحة الإسرائيلي في تعليقه على قرب التطبيع السعودي الإسرائيلي أن العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وإسرائيل.

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وتحدث الوزير كاتس في حوار مع قناة i24news بالعربية، مساء الأربعاء، خلال تواجده في زيارة تاريخية إلى السعودية، حيث كشفت أسارير وجهه مقدار الترحاب والأمان الذي شعر به الوفد الإسرائيلي في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال، بحسب القناة الإسرائيلية.

وأضاف الوزير: "لا نشعر بأي خوف.. نتمتع بالهدوء والجوار والانفتاح وكأننا نتجول في تل أبيب". وأردف: "تواجدنا في المؤتمر اليوم وتوجّه إليّ الكثير من المشاركين... حتى وزير السياحة السعودي أشار إلى وجود أشخاص لم نعتد وجودهم في السعودية دون أن يذكر اسم إسرائيل بشكل واضح".

وحول انطباعه عن قرب التطبيع مع السعودية، لفت الوزير إلى أن "الكثير مما يورد في الإعلام بهذا الصدد من تقديم إسرائيل تنازلات بهذا الملف لا علاقة له بالأمر الواقع".

كما كشف كاتس عن اعتقاده الشخصي بأن "الكثير من السياح السعوديين سيزورون إسرائيل.. لكن بالتأكيد سيكون حركة سياحة إسرائيلية في السعودية".

هذا وقد وصل الوزير كاتس أمس الثلاثاء إلى السعودية على رأس وفد بلاده إلى مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها وزير إسرائيلي إلى السعودية.

المصدر: i24news