عملية "طوفان الأقصى" تهوي ببورصة تل أبيب

هبطت بورصة تل أبيب بنسبة قاربت 6% في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم واحد من إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.

وبحسب وكالة "معا"، يترقب المستثمرون في إسرائيل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف مزيدا من الضعف للعملة الإسرائيلية، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من ضعف التداول بسبب خطة "إصلاح القضاء" والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: معا