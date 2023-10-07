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الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر والإمارات ينسقان بشأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر والإمارات ينسقان بشأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
Globallookpress
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أعلنت الخارجية المصرية السبت، أن وزيري خارجية مصر والإمارات نسقا في اتصال، بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية المصرية تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.

وقد اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كافة الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.

المصدر: RT

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