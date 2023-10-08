الرئيس البولندي يدعو إلى عدم المبالغة بخطورة الوضع في إسرائيل

دعا الرئيس البولندي أندريه دودا، في حديث متلفز يوم الأحد، إلى عدم المبالغة بشأن خطورة الوضع في إسرائيل.

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وقال: "ليس هنالك حاجة للمبالغة، فهذا ليس الوضع العسكري الأول في الشرق الأوسط، نتذكر أنه في العقود الأخيرة كانت هناك العديد من هذه المواقف، والعديد من الحروب التي لم تصل إلى المرحلة التي تتحول فيها إلى حرب عالمية جديدة، لذلك لم ولن أهول الأمور هذا الحد".

وأشار دودا إلى أنه لم يحصل وضع كهذا في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة جدا.

وأعلنت بولندا في وقت سابق إجلاء مواطنيها المتواجدين في إسرائيل بواسطة الطائرات العسكرية.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: نوفوستي