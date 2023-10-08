القسام تنشر مشاهد مسيرة جديدة استخدمتها في "طوفان الأقصى" (فيديو)

نشرت كتائب القسام، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوضح استخدام مسيرة "الزواري" الانتحارية أثناء عملية "طوفان الأقصى".

ويظهر المقطع عناصر من كتائب القسام يضعون المسيرات على منصات الإطلاق، وكيفية إصابة أهدافها بدقة بعد الإطلاق.

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: RT