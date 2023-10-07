طهران.. حشود شعبية ترفع أعلام فلسطين وتهتف لعملية "طوفان الأقصى" (فيديو)

أفاد مراسلنا باحتشاد آلاف الايرانيين وسط العاصمة احتفالا بالهجوم العسكري الفلسطيني التاريخي "طوفان الأقصى" على إسرائيل ورفعوا أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى وأطلقوا الهتافات.

وحمل المحتشدون أيضا العلم الفلسطيني من الحجم الكبير وأشعلوا الألعاب النارية الاحتفالية، ورفعوا راية حزب الله اللبناني وصورا للقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

هذا وقد سبقت ردود الفعل الشعبية في إيران مواقف رسمية من الدولة الإيرانية، وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالات الأنباء، بأن نواب البرلمان الإيراني، هتفوا "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل.

وقال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى: ‏"نحن ندعم عملية "طوفان الأقصى" المحمودة.. وسنقف إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف".

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، إن إيران تدعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل.

وجاء هذا كله عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى فقط من العملية.

وأفادت مراسلتنا قبل قليل بأن عدد الصواريخ المطلقة من غزة باتجاه إسرائيل بلغ 3500 صاروخ خلال الساعات القليلة الماضية فقط.

المصدر: RT