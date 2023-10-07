نواب برلمان إيران يهتفون "الموت لإسرائيل"

أفادت وكالات الأنباء، بأن نواب البرلمان الإيراني، هتفوا "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل.

وفي أول ردود الفعل الإيرانية، قال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى: ‏"نحن ندعم عملية طوفان الأقصى المحمودة.. وسنقف إلى جانب المجاهدين الفلسطينيين حتى تحرير كامل الاراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف".

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، إن إيران تدعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل.

أتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT