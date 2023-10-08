فرنسا تدعو حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائن عملية "طوفان الأقصى"

دعت فرنسا في بيان يوم الأحد، حركة حماس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائن عملية "طوفان الأقصى".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان "إن احتجاز حماس للرجال والنساء والأطفال كرهائن هو تذكير، إذا لزم الأمر، بالطابع الإرهابي لهذه الحركة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "فرنسا تدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

وأفاد المتحدث الفرنسي بأن باريس تعمل أيضا على منع تفاقم الصراع من خلال اندلاع "حريق" في الضفة الغربية أو لبنان أو في المنطقة.

وجاء البيان بعد إعلان السلطات الفرنسية مقتل فرنسية إسرائيلية خلال الأحداث الأخيرة إضافة إلى الحديث عن سبعة مفقودين.

وأطلقت "حماس" فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

إقرأ المزيد

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 413 قتيلا وإصابة حوالي 2300 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أحصت إلى حد الآن مصرع 659 إسرائيليا وإصابة أكثر من 2100 آخرين في عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT