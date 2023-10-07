المقاتلات الإسرائيلية تقصف مسجدين في قطاع غزة

قصفت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي مسجدين في قطاع غزة، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي في بيان.

وأشارت الخدمة إلى أنه تم استخدام المساجد من قبل حماس لأغراض عسكرية.

وجاء في البيان: "في وقت سابق اليوم، قصفت مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي منشأتين تحتويان على بنية تحتية عسكرية تقع في مساجد تستخدمها حماس في قطاع غزة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل".

وتابع البيان: "حماس تواصل القيام بأنشطة إرهابية داخل قطاع غزة، وتستغل المواقع الدينية وتعمد وضع أصولها العسكرية في وسط المناطق المدنية."

ووفقا للخدمة الصحفية، في الساعات الأخيرة، هاجم الجيش الإسرائيلي قاذفة في قطاع غزة، ومركز القيادة العملياتية لحماس، حيث تم التحكم في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، ومركز القيادة العملياتية لحركة الجهاد الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، منع الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين من دخول الأراضي الإسرائيلية من البحر، حسبما ذكرت الخدمة.

المصدر: تاس