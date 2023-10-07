وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام البنتاغون بأمن إسرائيل

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اتصالا هاتفيا يوم السبت مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أكد من خلاله التزام البنتاغون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها.

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وقال البنتاغون في بيان "تحدث الوزير أوستن هذا الصباح مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لتقديم تعازيه لضحايا هذا الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل".

وأكد أوستن أنه وجّه فريقه للتشاور بشكل وثيق مع جميع الشركاء والحلفاء.

وذكر البيان أن وزير الدفاع الأمريكي سيواصل التشاور مع غالانت في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه.

وبحسب البيان ذاته، وجه الوزير أوستن فريقه للتأكد من أن وزارة الدفاع تتشاور بشكل وثيق مع جميع حلفائها وشركائها الذين يشاركونها الالتزام بالسلام ويعارضون الإرهاب".

إلى ذلك، قالت القيادة المركزية في القوات الأمريكية إنها تتابع عن كثب "الوضع المرافق بالهجوم الذي تشنه حماس ضد إسرائيل".

وأضافت القيادة أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل وتبقى على اتصال مع القيادات العسكرية الإسرائيلية.

CENTCOM is closely tracking the situation surrounding the appalling terrorist ATTK by Hamas against the people of Israel. We stand with Israel & extend our condolences for the lives lost in these ATTKs. CENTCOM remains in communication w/ our counterpartshttps://t.co/URHNRuPLkV — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 7, 2023

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 232 قتيلا وحوالي 1700 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات