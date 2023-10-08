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الوطنية للإعلام: إصابة شخصين بشظايا قصف إسرائيلي على بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان

القناة 13 الإسرائيلية: مقاتلون فلسطينيون يسيطرون على سيارة في "مفكاعيم" ويتوجهون إلى الشمال (فيديو)

أخبار العالم العربي

القناة 13 الإسرائيلية: مقاتلون فلسطينيون يسيطرون على سيارة في
AFP
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أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا اليوم الأحد من السيطرة على سيارة في مفكاعيم وتوجهوا إلى الشمال.

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ونشرت وسائل إعلام عبرية مقطع فيديو يوثق الاشتباكات مع السيارة التي سيطر عليها مجموعة من مقاتلي غزة.

كما قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق شارع 4 بعد الحديث عن استيلاء خلية مسلحة على مركبة، فيما عملت حواجز الشرطة على توقيف أي مشتبه عربي.

ويأتي ذلك مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بأن مقاتلي حركة "حماس" سيطروا على موقع "كيسوفيم"، ورفعوا راية الحركة عليه.

في حين شنت القوات الإسرائيلية سلسلة ضربات جوية استهدفت منازل قيادات بارزة في حركة "حماس" بالإضافة إلى عدد من المباني العامة والخاصة في قطاع غزة.

المصدر: RT

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