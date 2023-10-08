إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا قتلت إسرائيليا في عسقلان أمس بسبب خطأ في تحديد هويته

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليا أمس السبت في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته.

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وكان الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء 26 عسكريا في صفوفه قتلوا خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، التي أعنلت أمس السبت إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ووصل عدد القتلى إلى الإسرائيليين منذ صباح أمس إلى أكثر من 350 قتيلا وعدد كبير من الجرحي بينهم حالات حرجة.

وتمكنت مجموعات من المقاتلين الفلسطينيين أمس من اقتحام مستوطنات غلاف غزة واشتبكت مع القوات الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين.

وأظهرت المشاهد حجم الدمار الذي خلفته الاشتباكات.

المصدر: RT