الولايات المتحدة تحذر رعاياها في إسرائيل

طلبت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من مواطنيها التحلي باليقظة إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل، شمل تسلل مسلحين واستهداف نقاط أمنية وإطلاق صواريخ.

ونشرت السفارة تحذيرا أمنيا قالت فيه "تراقب السفارة الأمريكية عن كثب الوضع الأمني نتيجة الصواريخ التي يتم إطلاقها من غزة عبر جنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس وتسلل نشطاء حماس".

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وذكّر البيان المواطنين الأمريكيين بضرورة اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة خلال الحوادث الأمنية التي تشمل إطلاق قذائف الهاون والصواريخ والتي غالبا ما تحدث دون سابق إنذار.

وأفاد البيان بأن موظفي السفارة يحتمون حاليا في أماكنهم بينما يستمر منع موظفي الحكومة الأمريكية من السفر إلى غزة والمناطق الواقعة ضمن سبعة أميال منها.

ونصحت السفارة رعاياها بتحميل التطبيق المجاني لقيادة الجبهة الداخلية لقوات الدفاع الإسرائيلية على هواتفهم لتلقي تنبيهات الأمن والسلامة في الوقت الفعلي.

واختتمت السفارة بيانها بالقول "إنها تواصل مراجعة الوضع الأمني وستقدم معلومات إضافية حسب الحاجة".

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

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وفي الساعات الأولى من المعركة نفذ الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية فقتلوا وجرحوا عددا منهم وأسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية" وشن غارات على القطاع.

إلى ذلك اعترفت القوات الإسرائيلية بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة دون تحديد عددهم، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، رسميا أن هناك رهائن وأسرى لدى حماس، وأن هناك أيضا وفيات بين الجنود الإسرائيليين.

المصدر: RT