وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن اتصالات تجري لتنسيق اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجرى اتصالا مع نتنياهو.

وأفاد موقع "واينت" العبري، السبت بأن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان اتصل برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على خلفية التصعيد مع الفلسطينيين.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

المصدر: RT