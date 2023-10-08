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قناة "كان" الإسرائيلية: نتنياهو تخطى الحكومة والكابينيت وصادق على بند الحرب دون مشاورات

أخبار العالم

قناة
RT
نتنياهو خلال الاجتماع الأمني في وزارة الدفاع
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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني، وقرر المصادقة على بند الحرب دون إجراء مشاورات.

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وأجرى نتنياهو تقييما للأوضاع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، ورئيس أركان الجيش،و عدد من الوزراء والضباط.

وقال نتنياهو بوقت سابق أمس "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

يتبع..

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