نائب مصري يكشف عن تحرك غير مسبوق في بلاده بأعلى المستويات بعد عملية "طوفان الأقصى"

أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، فى تصريحاته الخاصة لـ RT، أن القيادة المصرية تتحرك بأعلى المستويات على خلفية عملية "طوفان الأقصى".

وقال العوضى: "إن القيادة السياسية المصرية أعربت عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الهدوء وضبط النفس، وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى مزيد من العنف".

وأشار رئيس لجنة الدفاع إلى أنه تابع عن كثب تطورات الأحداث وان مصر أكدت على موقفها الثابت من دعم القضية الفلسطينية، وحرصها على سلامة واستقرار الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية، تجري اتصالات على أعلى المستويات مع الجهات المعنية لضبط النفس وعدم التصعيد.

مشيرا إلى أن الخارجية المصرية وجهت بعثتها في فلسطين إلى التواصل مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل تهدئة الأوضاع.

وأضاف: "كانت مصر قد قدمت يد العون للشعب الفلسطيني من مساعدات مادية وعينية خلال السنوات الماضية ودائما تسعى لوقف العنف وتهدئة الأوضاع بما هو مناسب".

وختم بالقول: "لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ترى أن وقف التصعيد ونزيف الدماء المتبادل لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الأمن فى هذا الصدد الذي يقضي بذلك".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT