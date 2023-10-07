خبير لـ "RT": الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل بقطاع غزة جرائم وحشية

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام في حديث لـ "RT"، على أهمية منع تصاعد الأزمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل التوترات الأخيرة.

واستنكر مهران بشدة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل في القتل الجماعي وهدم المنازل وحملات الاعتقالات الجماعية، موضحاً ان كل ما يحدث الآن نتيجة لهذه الأفعال اللاإنسانية.

وشدد على أن القانون الدولي يحظر بوضوح هذه الممارسات غير الإنسانية ويفرض التزامات واضحة على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وحث جميع الأطراف على ضبط النفس ووقف التصعيد فوراً لتجنب مزيد من الخسائر والدمار، وللحفاظ على أرواح المدنيين، مشدداً على أن السلام والاستقرار لن يتحقق إلا باحترام حقوق الشعب الفلسطيني.

كما طالب أستاذ القانون الدولي بضرورة فتح تحقيق دولي في هذه الهجمات المتكررة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ومشددا على أهمية الضغط الدولي لوقف "ممارسات الاحتلال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها سياسة الاستيطان غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وآفاق السلام".

وختم بالقول: "نأمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته التاريخية والأخلاقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنصافه وفق قواعد العدالة والقانون الدولي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT