عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عابس بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا حقه في "الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

جاء ذلك خلال اجتماع قيادي طارئ ترأسه عباس اليوم السبت وضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين.

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ووجه الرئيس الفلسطيني بتوفير "كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين"، حسبما أفادت وكالة "وفا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا".

المصدر: "وفا"