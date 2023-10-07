شكري لبلينكن: بات من الضروري التسوية العادلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري للتصعيد، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وذلك خلال حديث له مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتلقى شكري اتصالا مساء اليوم السبت من نظيره الأمريكي بلينكن، بحسبما ذكره المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد.

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وأشار أبو زيد إلى أن الاتصال تناول التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن محادثات الوزيرين ركّزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، فضلا عن أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني.

كما شدّد الوزير شكري في هذا السياق على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو - حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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وأضاف أن هذا يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التى تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

ويأتي هذا كله عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية مع صباح اليوم السبت.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT