شولتس يعلق على "طوفان الأقصى" ويدين الاحتفالات بالهجمات الفلسطينية في برلين

وصف المستشار الألماني، أولاف شولتس، هجوم حركة حماس على إسرائيل بالـ"همجي"، وشدد أيضا على عدم جواز المظاهرات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا.

وقال شولتس "هذه الأعمال همجية وشائنة. ولا يوجد أي مبرر لها".

وأشار إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن دعم ألمانيا الكامل له.

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كما تحدث المستشار عن تعزيز الإجراءات لحماية المؤسسات الإسرائيلية في ألمانيا.

وأضاف: "من غير المقبول بالنسبة لنا أن يتم الاحتفال بالهجمات الشنيعة على إسرائيل هنا في شوارعنا. إن المعاناة والدمار والموت للعديد من الأشخاص لا يمكن أن تكون سببا للاحتفال لأي شخص".

وخرجت مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها منظمة "صامدون" المؤيدة للفلسطينيين في برلين. ردد فيها المتظاهرون شعارات معادية للسامية ومعادية للصهيونية، وقامت الشرطة بتفريق المظاهرة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن المتظاهرين قاموا برشق الشرطة بالزجاجات والحجارة مما أدى إلى إصابة اثنين من ضباط إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، تم اعتقال 40 متظاهرا.

وتحقق شرطة العاصمة الألمانية في تقارير عن قيام أشخاص بتنظيم احتفالات وتوزيع حلوى في برلين على خلفية الهجمات على إسرائيل.

المصدر: نوفوستي+RT