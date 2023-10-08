 
مباشر

على ايقاع "طوفان الأقصى".. نتنياهو يستنجد بزيلينسكي وشولتس وسوناك وميلوني

أخبار العالم العربي

على ايقاع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6qu

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اليوم محادثات هاتفية مع قياداتألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وأوكرانيا، وطلب منهم دعما غير مشروط لتل أبيب.

وجاء في بيان عن مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وخلال المباحثات أعرب جميع القادة عن دعمهم القاطع لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مهما تطلب ذلك من وقت".

إقرأ المزيد
نتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة ويتوعد بتحويل القطاع إلى خراب
نتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة ويتوعد بتحويل القطاع إلى خراب

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا