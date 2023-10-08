على ايقاع "طوفان الأقصى".. نتنياهو يستنجد بزيلينسكي وشولتس وسوناك وميلوني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى اليوم محادثات هاتفية مع قياداتألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وأوكرانيا، وطلب منهم دعما غير مشروط لتل أبيب.

وجاء في بيان عن مكتب نتنياهو: "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. وخلال المباحثات أعرب جميع القادة عن دعمهم القاطع لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مهما تطلب ذلك من وقت".

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المصدر: ريا نوفوستي