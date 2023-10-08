مراسلنا: مقاتلو "حماس" يسيطرون على موقع "كيسوفيم" ويرفعون راية الحركة عليه

أفاد مراسلنا اليوم الأحد بأن مقاتلي حركة "حماس" سيطروا على موقع "كيسوفيم"، ورفعوا راية الحركة عليه.

هذا وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في مستوطنات غلاف غزة.

وأكدت كتائب "القسام" أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنة سديروت بـ100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة.

فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستصعد الغارات ضد قادة حماس خلال الساعات المقبلة.

مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

المصدر: RT