الجيش الإسرائيلي: سنصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن القوات الإسرائيلية ستصعد الغارات ضد قادة حماس خلال الساعات المقبلة.

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وأكد المتحدث مقتل 26 جنديا إسرائيليا منذ هجوم أمس، مشددا على أنه أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته قضت على أكثر من 400 مقاتل من حماس، وقال: "عشنا أوقاتا عصيبة في الساعات الأربع وعشرين الماضية.. الحرب قاسية وأمامنا أيام قاسية أخرى".

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية، ستصعد الغارات ضد قادة حماس في الساعات المقبلة.

يتبع..