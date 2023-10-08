حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

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وقال الحزب في بيان: "على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر، قامت مجموعات "الشهيد القائد الحاج عماد مغنية" في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023، بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

موقع الرادار الصهيوني في مرتفعات شبعا أثناء تعرضه القصف pic.twitter.com/VKpW9m8kxZ — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 8, 2023

موقع الرادار الصهيوني في مرتفعات شبعا أثناء تعرضه القصف pic.twitter.com/VKpW9m8kxZ — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) October 8, 2023

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

من جهتها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت بأن الجيش دمّر خيمة "حزب الله" التي نصبها قبل بضعة أشهر على جبل روس.

يتبع..